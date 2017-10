Skriveværksted i efterårsferien

Du kan nu deltage i en 3-dages workshop på Brønshøj Bibliotek med My-Marie Ottilia Zerpentine og Saynab Farah Dahir! Kom og skriv en novelle – tag din egen idé med eller find på noget helt nyt.

Der bliver idéudvikler, plotter og skrivet På workshoppen får deltagerne grundlæggende redskaber til at skrive en god novelle, og intentionen er, at man kommer til at skrive så meget, at fingrene brænder og fantasien løber afsted. Ideen er, at man efter workshoppen har fået så mange tips og tricks med sig , at man er klar til at gå videre på egen hånd.

-Vil du være med? Så grib pennen eller tag din computer – og gerne dine bedste skrivevenner – og vær med til i alt tolv timers kreativ og supersjov skriveundervisning i din efterårsferie, fortæller Hanne Axen fra Brønshøj Bibliotek.

Underviserne er forfatterne My-Marie Ottilia Zerpentine, som udkommer med sin roman på forlaget DreamLitt i 2018, og Saynab Farah Dahir, som har udgivet noveller og vundet skrivekonkurrencer.

Pris: 75 kr. for alle tre dage. Maks. 15 deltagere. Tilmelding nødvendig via Brønshøj Biblioteks hjemmeside.