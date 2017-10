Socialborgmesteren som frivillig i Folkekøkkenet

I forbindelse med den nationale fejring af frivillige, kaldet ”Frivillig Fredag” og fordi Det Økologiske Folkekøkken i EnergiCenter Voldparken nu 75 gange siden 2013 har serveret et sundt og billigt måltid mad, fik Folkekøkkenet besøg af socialborgmester Jesper Christensen, der indgik i arbejdet sammen med de øvrige frivillige, der er med til at løfte den store opgave der er forbundet med at afholde folkekøkken for op imod 200 borgere og især er besøgt af mange børnefamilier.

Jesper Christensen’s besøg var for at anerkende det store frivillige arbejde der gør det muligt at afholde hele bydelens Folkekøkken.

– Frivilligt arbejde er en af grundstenene i vores velfærdssamfund. Det handler ikke om at folk skal arbejde gratis, men om at vi hver især er med til at yde en indsats over for hinanden og dermed bygge en endnu stærkere følelse af fællesskab op, sagde socialborgmester Jesper Christensen. Det var også muligt at komme ind at se den nye EnergiCenter Voldparken Hal der bruges til en række forskellige idrætsaktiviteter og som blandt andet har plads til 300 tilskuere.

Flere besøgende fra Det Økologiske Folkekøkken kiggede forbi hallen, hvor IF Stadion i dagens anledning havde håndboldaktiviteter for alle der havde lyst til at deltage.