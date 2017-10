Sophie Walløe vinder EM-sølv til Danmark

I en gentagelse af EM-finalen for to år siden var den paralympiske mester Natalia Partyka en for stor mundfuld for Sophie Walløe. Danskeren, der ellers havde spillet sig i finalen i suveræn stil ved at kun at smide ét sæt undervejs i turneringen, tabte klart første sæt 11-3.

Selvom hun kom meget bedre med i andet og tredje sæt, var hun dog ikke for alvor tæt på at true verdensetteren fra Polen, der tog sættene 11-8 og 11-8.

– Jeg spillede egentlig en god kamp. Hun er stadig en klasse over mig, og hun er mere rutineret. Men jeg gav hende kamp til stregen i dag. Overordnet er jeg rigtig tilfreds med min turnering, og jeg har nået mit mål. Jeg er rigtig glad for sølvmedaljen, siger Sophie Walløe.

I disse dage spiller Sophie Walløe og Peter Rosenmeier holdturneringen i EM. De indtil videre vundet de to først kampe og om alt går godt spiller de sig i finalen onsdag.