Lokalhistorikeren Kaare Vissing fortæller om den sjællandske forfatter, der boede i bydelen i næsten 20 år, ¬hvor han stort set skrev hele sit skønlitterære værk, blandt andet sine fem romaner – fra ”Nu opgiver han” (1935) til ”Løgneren” (1950).

Martin A. Hansen blev kun knap 46 år gammel (1909-1955), hans forfatterskab har fået fornyet interesse de senere år og Løgneren anses for at være et af dansk litteraturs hovedværker fra 1950’erne.

Kom og hør om denne forfatter, som fik sit gennembrud ved krigens slutning og som blev en af de helt store kulturpersonligheder i efterkrigstiden.

Der bliver serveret en forfriskning.

Gratis adgang





Speakers Corner

Fortæl om din passion, det der ligger dig på sinde eller inviter til debat.

Første tirsdag i hver måned kl. 17 inviteres til Speaker’s Corner.