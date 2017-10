Spil banko til fordel for Brønshøj Boldklub

Grundet U19-landskamp på Tingbjerg Ground er banko rykket en uge, men Hvepsene Support er klar til at byde velkommen til banko-aften nede i Brønshøj Boldklubs klubhus torsdag den 12. oktober kl. 18.30, på ruten 2, 2700 Brønshøj.

Her får bliver der mulighed for en hyggelig aften samtidig med, at man har muligheden for at komme hjem med en præmie eller to. Og skulle du sidde ved siden af en med pladen fuld, så venter der en sidegevinst. Hele overskuddet fra banko-aftenen vil gå til støtte af divisionsholdet.

Under hele arrangementet vil du have mulighed for at købe drikkevarer samt lidt at spise i kantinen.

Der vil blive spillet 10 spil, hvor der er 3 præmier i hvert spil, hhv. ved ”1 række”, ”2 rækker” og ”pladen fuld”. Pladerne koster 15 kr, og hvis der købes flere end fire koster de 10 kr,- pr, stk. Der kan betales både kontant og med MobilePay.