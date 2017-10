Første arrangement er især for de små, når Mette Soraya Svane laver en koncert i Pilegårdens sal mandag d. 30 oktober kl 10. Hun spiller nogle af sine egne sange, gamle danske sange og kendte børnesange, som alle kan være med på. Det er sange om indianere, drager, hekse, forskellige dyr og selvfølgelig om kærligheden ml. prinser og prinsesser.

Børnene får også selv rørt stemmebåndet, udviklet rytmesansen og brugt dansebenene. Det er fri entré og børnehaver er velkomne. Der er tilmelding via mail til mail@mettesvane.dk.

Vores by – i ord og toner

Sådan lyder titlen på et helt nyt initiativ i forbindelse med Spil Dansk-ugen, hvor den danske musikkultur bliver fejret i al sin mangfoldighed. Dagen går kort fortalt ud på at skabe nye sange om livet i København. Og hvem er bedre til at levere input til den historie end nogle af de +60-årige, der bor i København?

Torsdag d. 2. november i tidsrummet kl. 13.30-16.30 søger Pilegården deltagere til en workshop. Som deltager deler man lidt ud af sine anekdoter og minder fra København til de andre deltagere og et par kyndige sangskrivere, som forvandler minderne til sange. Sangskriverne er Louise Dubiel og guitaristen Kristian Martinsen, som afslutter workshoppen med en gratis koncert kl. 17 i caféen.

Til koncerten fremfører Louise Dubiel det nykomponerede nummer sammen med et udvalg af sine egne sange. Til koncerten fortæller hun også om livet som musiker og sangskriver. I 2013 deltog hun bl.a i det Danske Melodi Grand Prix med sangen Rejs Dig Op. Hendes varemærker er glad, skæv popmusik med finurlige tekster på dansk.

Tilmelding til workshop på mail: metteb@kff.kk.dk eller tlf. 27 15 68 43.