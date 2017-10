Stærkt forsvar

IF Stadion forsvarsklipper er ikke nemme at komme forbi. I den forløbne uge lukkede herrerne i 2. division kun 36 mål ind i to kampe – og i de første fem blot 98. Først blev Team Sydhavsøernes 2. hold besejret med 20-16 i Rødby, og i søndags fik Næstved/Herlufsholm en ordentlig endefuld på 34-20 i EnergiCenter Voldparken Hallen.

Dermed holder Stadion trit med topholdene efter fem runder. Køge og Hillerød har begge maksimumpoint 10, mens Stadion på 3. pladsen har 8. På søndag skal Stadion til Ringsted for at spille mod TMS 2.