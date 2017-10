Stop de urimelige aftrædelsesgodtgørelser

Af Ole Ejnar Hansen, Brh.

Hvad mener vores lokalpolitikere, kan vi få et svar?

Lige nu bliver fagforeningen Djøf punket af mange forskellige medier for at have arbejdet for vanvittigt store summer i forbindelse med kommunaldirektørere mf. aftrædelser.

Det er der som ingen grund til efter min mening. Kun interessant at iagttage at en fagforening kan levere til sine medlemmer. Blot kunne jeg ønske mig at lærere, pædagoger, sosu’ere mf. havde lige så stærke forhandlere. Næ, det er de lokale politikere i økomiforvaltningen vi må stille til ansvar, og nu der er valg er det vel passende at spørge: Hvad mener i, vil i arbejde for at fjerne disse uretfærdige aftrædelsesgodtgørelser?