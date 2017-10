Stop hashhandlen på Husum Torv

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), spidskandidat, København

Beboerne omkring Husum Torv er med rette ved at have fået nok. Gennem mange måneder har de forsøgt at kontakte kommune og politi for at påpege problemerne med salg af hash og hash-fester med deraf følgende larm og ballade både aften og nat. Politiet negligerer tilsyneladende problemerne (et enkelt besøg i sommer er det blevet til) og en beboer har endda oplevet at blive mødt af en telefonsvarer, når de ringer til den lokale station.

I Venstres øjne er situationen helt uholdbar. Beboerne skal selvsagt ikke generes af hash-salg og rygende udendørsfester. Politiet må på banen og stoppe det uvæsen. Og hvis ikke politiet har ressourcerne? Ja, så var det måske værd at overveje Venstres forslag om et civilt by-politikorps – inspireret af de ”community officers” man har i bl.a. London og Berlin – som kunne hjælpe med at genskabe ro og orden.