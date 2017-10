Svar på artiklen “Skal Tingbjerg Skole lukkes?”

Af Marco Damgaard, skoleleder Tingbjerg Skole

I sidste uge kunne alle vi, som læser lokalavisen læse en artikel med titlen “Skal Tingbjerg Skole lukkes”.

Jeg mener ikke at der er noget der tyder på eller berettiger til en lukning af Tingbjerg Skole, tværtimod.

Vi er i gang med en rigtig positiv udvikling på Tingbjerg Skole. Vi var for 4 år siden omkring 400 elever på skolen. Den dag i dag er vi oppe på omkring 470 elever og meget tyder på at vi vil komme op på de omkring 500 elever i næste skoleår. Det vil være det højeste elevantal på Tingbjerg Skole i 10 år.

Jeg er overbevist om at det opadgående elevantal på Tingbjerg Skole, skyldes at vores skole bliver bedre og bedre. Flere forældre er tilfredse og glade for det gode skole- og fritidstilbud vi leverer. Vi oplever en større deltagelse og aktivitet blandt forældrene på skolen.

Derudover er trivselsmålingerne for eleverne også i en positiv udvikling og det samme er trivselsmålingerne for personalet. Alt i alt er vi i gang med en rigtig positiv udvikling på Tingbjerg Skole. Dette skyldes virkelig dygtige medarbejdere og et tæt og konstruktivt samarbejde mellem skolen og forældrene.

Vi arbejder benhårdt for, at alle børn trives og at alle børn bliver så dygtige som de kan.

Jeg vil opfordre alle kommunalpolitikere, som er interesseret i vores udvikling, til at komme på besøg og tale med os.