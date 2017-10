Af Hava Andersen

Jeg er en ældre kvinde fra bydelen, der forleden fik stjålet min pung under et besøg i Genbrugsbutikken, nabo til Fakta ved Husum Torv. Som enhver ved, er det jo en lille katastrofe at få stjålet sin pung. Den lå i min taske og rummede alle mine kort og en mindre kontant sum.

Trods lynlås og anden låseordning er det lykkedes den fingerfærdige tyv at åbne tasken. Jeg fortæller historien ikke alene til advarsel men også, fordi den rummer en solstråle. Om formiddagen to dage efter fik vi nemlig besøg af et venligt postbud, der havde fundet min pung, da han tømte postkassen på Husum Torv. I pungen lå alle mine kort (men selvfølgelig ingen penge). Postbudet kørte til min adresse og gav os pungen, og derfor er jeg ham meget taknemlig. Mange tak til postbudet!