Tidsmaskinen– familie-historieklub

På opdagelse i Absalons byggesten med Carsten Hess

Søndag d. 5. november kl. 12.00-14.00 har klubben et arrangement med Carsten Hess fra Brønshøj, der handler om de store byggesten som Brønshøj Kirke er lavet af. Kirken er Københavns ældste bevarede bygning. Den er bygget for ca. 850 år siden på initiativ af biskop Absalon. Han regnes for grundlæggeren af København. Både Brønshøj Kirke og hans borg i København er bygget af nogle særlige store bygningssten af kalk. De blev dengang hugget og savet ud af Stevns Klint og sejlet til hans nye by og derfra kørt med hestevogn til Brønshøj.

Man mødes i Brønshøj Kirke og ser på Absalons gråhvide byggesten og går en tur op i tårnet. Herefter fortsætter man til Brønshøj Bibliotek, hvor Carsten vil fortælle om stenene fra Stevns – om hvordan de blev lavet med økse og save. Og med en lup kan man se at stenene består af bittesmå døde havdyr der levede for ca. 50 millioner år siden. Til sidst kan man selv prøve at lave noget af Absalons byggesten, måske en lille skål, et navneskilt, et dyr, et hus eller et ansigt. Absalons byggesten er ret bløde, så det er ikke så svært. Kom selv og prøv.

Mødested: Brønshøj Kirke

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig: brharrangement@kff.kk.dk

Besøg på Storm20 hvor vi ser det Gamle Brønshøj i billeder

Søndag d. 19. november kl.10.00-12.00 kan man komme med klubben på et besøg på det nye STORM20, som er Københavnernes nye kreative mødested for historie og kunst. Det er nyåbnet og rummer MAKERSPACE, kulturinformation og en lille café samt danner ramme om en lang række aktiviteter.

Denne dag vil vi kigge på gamle billeder fra Brønshøj og farvelægge dem, samt lave før-og-nu billeder og snakke om hvordan man kan se at noget er gammelt. Børnene får en lille ”detektivliste” med hjem, som gør det let at gå på fortidsjagt i ens eget kvarter.

Mødested: Stormgade 20, 1555 København V

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig: brharrangement@kff.kk.dk.