Trist byinventar ved Gadekæret

Ønsker man at hvile benene på en kommunal bænk ved Brønshøj Gadekær, er det med risiko for at få splinter i bagdelen. Brønshøj-Husum Avis har spurgt Teknik- og Miljøforvaltningen, om hvornår bænken igen bliver egnet til siddende ophold.

– Vi vil forsøge at afsætte midler til at få repareret eller udskiftet bænkene, men jeg kan ikke sige præcis, hvornår det kan lade sig gøre. Vi må jo prioritere vores ressourcer der, hvor der er størst behov. Vi oplever desværre en ærgerlig tendens til, at byens bænke bliver stjålet, og derfor er vi i øjeblikket tilbageholdende med at sætte nye bænke op, siger Anders Melamies, der er centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Han tilføjer, at kommunen meget gerne vil høre direkte fra borgere, hvis man ser ødelagt byrumsudstyr. Man kan henvende sig via kommunens hjemmeside på adressen: https://givetpraj.kk.dk/