Trivsel og motionsglæde

I år var det 35. gang, at man afholdt Skolernes Motionsdag, og motion har fået en større og større rolle i skolelivet, men der er stadigvæk et stykke vej før, alle børn kan siges at have en varieret og aktiv skoledag.

Ikke blot landets skoler, men også daginstitutioner og efterskoler afholdte Skolernes Motionsdag og det estimeres, at mere end 700.000 børn og unge var aktive på dagen. På Bellahøj Skole, Københavns Idrætsskole, var omkring 830 elever rundt omkring på bydelens idrætsfaciliteter. Der blev blandt andet spillet menneske stratego, volleyball turnering, høvdingebold og løbet i Degnemosen.

Skolernes Motionsdag er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, der er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og TrygFonden. Målet med programmet er, at flere børn og unge skal bevæge sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

-Vi er jo i forvejen en idrætsskole, og derfor er børnene jo vant til og glade for at bevæge sig meget, fortæller administrativ leder Lene Carlsson på Bellahøj Skole.