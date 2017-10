Uhyggen vender tilbage til Brønshøj

Traditioner er kommet for at blive og det er Halloween i 2700 også. Det er nu 6. gang, man kan deltage i Halloweenfest på Brønshøj Torv, og i år er det fredag den 27. oktober fra 16-20.

Er du til gys, uhyggelige udklædninger, slik-tiggende børn og græskarhoveder i alle afskygninger, så bliver fredagen en kærkommen lejlighed til at mærke adrenalinen pumpe. Halloween er gået mange lokale borgere i blodet og hvert år bliver man imponeret over uhyggen.

Også butikkerne i lokalområdet har selv taget Halloween til sig og er med på konkurrencer og tilbud til uhyrlige priser, så besøg endelig også de lokale forretningsdrivende.

Foto: Kaj Bonne

Gyserløb og ansigtsmaling

Der venter de 6-99-årige en hårrejsende totaloplevelse til Halloween på Brønshøj Torv fredag d. 27. oktober kl. 16-20.

Kulturhuset Pilegården og Rollespilsakademiet har et gyserløb klar, som inddrager området ved Rytterskolen og er målrettet børnefamilier. Man skal dog være over 6 år for at være med, men for de yngste er der uhyggelig ansigtsmaling allerede fra kl. 16. Selve gyserløbet kan man begive sig ud på kl. 17-20 og her vil rollespillere gøre deres bedste for at skræmme deltagerne undervejs. De ligger på lur i buske, gemmer sig rundt om hjørner og hopper frem, når publikum kommer tæt på. Så kig forbi, hvis du tør. Der er fri entre og ingen tilmelding på forhånd.

Halloween i Brønshøj Kirke

Fredag 27. oktober bliver bydelen fyldt med spøgelser, hekse, mumier, skeletter, gys og gru, når der fejres ”Halloween by Night”. Brønshøj Kirke er også med, og der bliver mulighed for at komme en tur i tårnet, både for de historisk interesserede og for dem der hellere vil møde edderkopper og flagermus.

Der bliver også mulighed for at lufte Halloween kostumet, når kirken inviterer til børnegudstjeneste. Her kan man både høre historie, synge og lytte til kirkens børnekor og tænde lys på kirkegården. – Så find dit hæsligste og uhyggeligste kostume frem og tag hele familien med til en gyselig gudstjeneste i Københavns ældste og mest spindelvævsbefængte kirke, lyder opfordringen fra arrangørerne.

Oliver på 11 år ser frem til årets Halloween-gys i kirken. Han har deltaget i gudstjenesterne, siden han var 6 år og siger om arrangementet: – Det er sjovt, at alle er klædt ud og sjovt at få lov til at skræmme folk lidt. Det er også spændende at få lov at gå rundt på kirkegården i mørket – det er meget halloween-agtigt og lidt uhyggeligt på den gode måde.



Uhyggen breder sig under Husum Kirke

Tør du bevæge dig gennem en labyrint der emmer af gys, gru og uhygge?

FDF K26 har taget Halloween til sig og har du mod til det, så kom forbi Husum Kirke, hvor FDF K26 Husums lokaler under kirken bliver forvandlet til et sandt spøgelseshus. Der er garanti for en forskrækkelse eller to, når man bevæger sig gennem spøgelseshuset uden at vide, hvad der venter rundt om næste hjørne.

Spøgelseshuset er for både store og små, og det er åbent fra kl. 18-21 tirsdag d. 31/10 på Korsager Allé 16. Der vil efterfølgende være kage og kaffe på kirkepladsen til børn og forældre.

FDF K26 Husum laver aktiviteter, i alt fra leg til friluftsliv, for børn og unge fra 5 år og opefter hver tirsdag fra kl. 18-19.30 i lokalerne under Husum Kirke. Hvis man ikke er blevet 5 år så kan man også gå til familie-FDF som foregår ca. en gang om måneden.