Uhyggen vender tilbage til Tivoli

Halloween i Tivoli er en de mest populære efterårsbegivenheder i Danmark. Når Tivoli for 12. gang tager hul på landets største Halloween-fest, bliver det med et rekordstort antal græskar, handelsboder, DM i kæmpegræskar, nye familieforestillinger og Monsters Night Out optog.

Årets helt store efterårsnyhed bliver Det hjemsøgte Børnehjem der har til huse under den over 100 år gamle Rutschebane. Derudover lanceres et nyt Turplas Plus, som giver gæsterne nem adgang til den fulde Tivoli oplevelse, som fx virtual reality i Dæmonen, Akvariet og ikke mindst årets Halloween nyhed, Det hjemsøgte Børnehjem.

Inde under den ikoniske Rutschebane i forlystelsen Skærsilden flytter ”Det hjemsøgte Børnehjem” ind. Her bidrager fire skuespillere til at give gæster med hang til gys en autentisk oplevelse de næppe glemmer.

Ud over det bliver DM i Kæmpegræskar i Tivoli afholdt lørdag den 14. oktober kl. 11:30 for 10. gang og lørdag den 28. oktober kl. 18:00 bliver Tivoli hjemsøgt af over 150 udklædte monstre, når Copenhagen Zombie Crawl lægger vejen forbi Tivoli. Fans af skræk og uhygge kan se frem til et optog med zombier, genfærd, filmuhyrer og andre skrækvæsener.

I samarbejde med Tivoli udlodder Brønshøj-Husum Avis 1×3 billetter inklusiv turpas til Haloween.

For at deltage skal du svare på følgende:

Hvor mange gange er der afholdt DM i Kæmpegræskar i Tivoli?

A. 9

B. 10

C. 11

Svaret skal sendes med mærket ”Halloween i Tivoli” til kon@bha.dk eller lægges i postkasserne ved KC. Møbler, Spar på Ruten eller i postkassen på redaktionen på Søborg Hovedgade 79. Svaret skal være avisen i hænde senest fredag den 6. oktober kl. 8. Vinderen offentliggøres i avisen den 10. oktober og præmien skal hentes på avisen.