Foto: Christian Ove Carlsson.

Uventet nederlag til Stadion

I torsdags var det de røde spillere fra Hvidovre IF, der havde mest at juble over. Efter to sejre led Stadions håndboldspillere uventet sæsonens første nederlag i 2. division i Dansborghallen i Hvidovre. Hjemmeholdet vandt med 24-19. I toppen af divisionen er Køge og Hillerød stukket af med fire sejre ud af fire mulige, så derfor skal Stadion helst hente begge point næste tirsdag i udekampen mod Team Sydhavsøerne i Rødby.