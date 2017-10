Våd og underholdende kamp

Det var ellers et stærkt mandskab, som hjemmeholdet mødte i sidste uge på Genforeningspladsen.

– De stod godt på banen og vi havde svært ved at spille os igennem i starten af kampen. Efter de kommer bagud og derfor blev nød til at komme lidt længere frem på banen, havde de det svært. Vores fire forreste spillere fordeler 4 mål og 4 assist mellem sig i kampen. De er svære at holde og har nu lavet 26 af vores 32 mål, fortæller Morten Vinter, cheftræner hos BK Union og tilføjer at Union spiller en rigtig god kamp, hvor holdet er på bolden stort set hele kampen.

Union ligger, hvor de gerne vil i Københavnerserien – nemlig på 1. pladsen.

-Vi vil prøve at vinde rækken og det er det, vi går efter, fastslår Morten Vinter.