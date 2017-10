Valgforbund i København

Til kommunalvalget i København den 21. november har Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Venstre valgt at indgå i et teknisk valgforbund.

Det tekniske valgforbund er indgået for at minimere stemmespild, og der indgår ikke nogen politiske bindinger i valgforbundet.

Valgforbundet betragtes ved beregningen af mandatfordelingen som én liste. Det kan i nogle tilfælde betyde, at deltagerne i forbundet tilsammen får et mandat mere, end hvis de ikke indgik i et forbund. Ved at indgå i valgforbund og listeforbund kan deltagerne i nogle situationer således opnå en mandatmæssig fordel.

Også Socialdemokratiet og Radikale Venstre har indgået valgfund, mens SF og Enhedslisten har indgået valgforbund med en række mindre partier, der i dag ikke sidder i Borgerrepræsentationen.