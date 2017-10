Lokal kandidat påkørt af flugtbilist

Når startskuddet til kommunalvalget lyder, må Laura Rosenvinge (S) holde igen. Efter at være blevet påkørt af en flugtbilist, er hun sengeliggende med en brækket overarm og et brækket ribben.

Det var en stille og rolig lørdag aften, da Laura Rosenvinge cyklede ind mod Indre By for at mødes med nogle veninder. Da hun krydser Vester Voldgade bliver hun ramt af en vanvidsbilist i høj fart.

-Jeg husker ikke meget fra påkørslen, men jeg vågnede op et par meter fra min cykel, fortæller Laura Rosenvinge.

Af øjenvidner har Laura fået fortalt, at bilen bare kørte videre.

-Det er vildt grænseoverskridende, at en bilist har påkørt mig og er så benhård, at vedkommende bare fræser videre. Det er ubehageligt og kujonagtigt.

Ifølge politiet havde Laura taget alle de rigtige forholdsregler, så ansvaret hviler udelukkende på bilisten. Lægerne fortalte hende tilmed, at hun med den brækkede overarm og det brækkede ribben er sluppet billigt, for det kunne let være gået helt galt.

Ulykken komme på et ubelejligt tidspunkt. Laura Rosenvinge stiller nemlig op til kommunalvalget, så hun havde forestillet sig at skulle hænge valgplakater op og dele flyers ud de næste par uger.

-Det er vildt frustrerende, at alle andre kandidater kan knokle løs fra dag ét, mens jeg formentligt er nogle uger om at være helt på højkant, lyder det fra hende. – Men jeg må bare løbe hurtigere i valgkampens sidste dage.. Jeg har forberedt min kampagne igennem mere end to år, så nogle brækkede knogler og en flugtbilist skal ikke slå mig ud og forhindre mig i at kæmpe for vores bydel.