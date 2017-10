Vandpolospillere kommer til byen

En gang om året mødes de bedste vandpolohold fra Sverige, Norge, Finland og Danmark for at dyste om at blive nordiske mestre, og for første gang sker det nu i Danmark, når Hovedstadens Svømmeklub er vært ved turneringen i Bellahøj svømmestadion d. 6.-8. oktober.

Hovedstadens svømmeklub deltager selv med to hold – det ene er de danske DM damemestre, der overbevisende tog guldet hjem i juni, og det andet er de danske sølvvindere på herresiden, hvor klubben har et fælles hold med KVIK i Kastrup.

Af andre hold kan nævnes de danske DM herremestre FREM Odense og svenske Järfälla, der begge netop har været i Prag for at spille EU Nations Club Cup for Men, der er den europæiske turnering for de bedste klubhold. Her vandt FREM sølv, og de må derfor siges at være blandt favoritterne til at tage det nordiske guld med hjem til Odense. I alt deltager 8 herrehold og 4 damehold i turneringen i Bellahøj.

Turneringen begynder fredag aften kl. 18 Der er gratis adgang for alle hele weekenden.