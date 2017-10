Vind billetter til ”Snemanden”

Vinterens første sne er faldet og Harry Hole, vicekommissær ved drabsafdelingen, efterforsker en sag om en forsvunden kvinde, som får ham til at frygte, at en seriemorder er aktiv igen. Med hjælp fra en yderst begavet politiaspirant begynder han at forbinde en række gamle, uopklarede sager med den nye i forsøget på at komme den bestialske morder i forkøbet, inden næste snefald. “Snemanden”, er baseret på Jo Nesbøs skrækindjagende bestseller og instrueret af Tomas og har blandt andre Michael Fassbender og Val Kilmer på rollelisten.

I samarbejde med United International Pictures kan du nu deltage i konkurrencen på 4×2 billetter til ”Snemanden”.

Du skal svare på følgende:

Hvad er navnet på den forfatter hvis bog, filmen er baseret på?

A. Liza Marklund

B. Jo Næsbø

C. Camilla Läckberg

Svaret skal sendes til kon@bha.dk med mærket ”Snemanden”. Svaret skal være avisen i hænde senest den 3. november kl. 8. Vinderne bliver offentliggjorte i avisen den 7. november, hvorefter billetterne skal hentes på redaktionen på Søborg Hovedgade 79