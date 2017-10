Vind billetter til Teater Hund & Co

Teatrets nye scene i BIBLIOTEKET på Rentemestervej spiller to forestillinger – én for børn og én for voksne. I den samme scenografi og med det samme tema.

Det fælles tema er LYKKE, men det fortolkes helt forskelligt. Hvordan ser lykke ud, når man er barn? Og hvorfor er voksne ofte utilfredse med det, de har? DEN STORE JAGT PÅ LYKKEN spiller om dagen og er skabt for børn i alderen 5 til 12 år og de voksne i deres liv. DRØMME OM NOGET ANDET spiller om aftenen og er for voksne, der også gerne vil finde ud af det med at være tilfreds.

Du kan vinde 2×2 billetter til begge forestillinger, du skal blot svare på følgende:

Hvad har Teater Hund & Co.s to nye forestillinger til fælles?

a. Hovedpersonen er en hund

b. Kun for voksne

c. Temaet er LYKKE

Skriv svaret med mærket ”Teater Hund &Co” til kon@bha.dk. Svaret skal være redaktionen i hænde senest den 20. oktober kl 9. Husk telefonnummer, da vinderen bliver kontaktet.