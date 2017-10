Visens Venner

Kai Norman Andersen er en af de største komponister, som Danmark har fostret inden for populærmusikken. Han var egentlig uddannet bankmand, men parallelt hermed spillede musikken en stor rolle i hans liv, og da han i 1924 i Scalarevyen fik en kæmpesucces med ”Du gamle måne”, blev han komponist på fuld tid.

I mere end tre årtier skrev han den ene evergreen efter den anden, især til revyer og film. Hans to operetter ”Landmandsliv” fra 1933 og ”Mød mig på Cassiopeia” fra 1951 var også meget populære. Kai Normann Andersen skrev mere end 900 sange. Medvirkende til hans succes var nok også, at han arbejdede tæt sammen med en række af samtidens bedste tekstforfattere, såsom Børge og Arvid Müller, Ludvig Brandstrup og Poul Henningsen.

På viseaftenen den 27. oktober i Pilegården tegnes gennem hans mange udødelige melodier et portræt at den store komponist. Viseværten er John Just

