Stoppestedet Degnemose Allé

Mange Brønshøj borgere forstår slet ikke hvorfor stoppestedet ved Degnemose Allé blev lukket for år tilbage

Af Mikkel Jellesen

Mikkel Jellesen, kandidat til BR for DF

Mange Brønshøj borgere forstår slet ikke hvorfor stoppestedet ved Degnemose Allé blev lukket for år tilbage, og jeg tilslutter mig dem. Jeg forstår slet ikke, hvorfor dette stoppested blev lukket ned.

Her ligger et lægecenter, indkøbsmuligheder og ikke mindst daginstitutioner længere nede af Degnemose Allé. Bl.a. er en begrundelse for nedlukningen, at busserne skulle have færre stop for at spare tid, og at ved dette stoppested, var der ikke plads nok til de nye store 5C busser.

Jeg forstår absolut ingen ting. Derfor vil jeg arbejde aktivt for at dette busstoppested vil blive genetableret, hvis jeg bliver valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation den 21. november 2017.

Hvis ikke bussen 5C kan holde der, så må 350S tage stoppet. Ellers må der laves et stoppested, hvor der i dag er enkelte træer og parkeringspladser. Det er meget vigtigt med fremkommerligheden, også i Brønshøj. Og Brønshøj skal også have en fornuftig og logisk kollektiv trafik.