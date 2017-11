3 HSK-svømmere klar til EM

HSKs hold gjorde det godt ved de danske kortbanemesterskaber i Greve. Nu skal tre af dem deltage ved EM i Royal Arena. Foto: Privat.

Når europamesterskaberne arrangeres i Royal Arena er der HSK-svømmere i bassinet

Af Jan Løfberg

Efter fire dages DM på kortbane i Greve er hele tre hovedstadssvømmere klar til EM i Royal Arena fra 13.-17. december og én svømmer udtaget til nordiske juniormesterskaber.

Maria Grandt er udtaget i 200 m individuel medley. Óli Mortensen (Færøerne) er udtaget i de lange crawlløb. Alvi Hjelm (Færøerne) er udtaget i 400 m individuel medley. Johanne Hingebjerg er udtaget i 100 m fri.

De fire stævnedage gav på toppen fire guldmedaljer, en sølvmedalje og 18 A-finaler. Medaljerne bliver vundet af Óli Mortensen, to guld i 400 og 800 m fri og sølv i 1500 m fri, Maria Grandt, guld i 200 m individuel medley og Josefine Strand Nielsen, guld i 1500 m fri.

– Først og fremmest er vi lykkedes super godt med at få toppet og skabt gode resultater med vores topsvømmere. De svømmer alle en masse bedste tider og stærke præstationer i den hårde konkurrence. Det er jeg meget tilfreds med, at vi er lykkedes med, og jeg er stolt over, at vi kan sende hele fire svømmere afsted til internationale mesterskaber i december, siger cheftræner Olaf Wildeboer.

– Derudover er jeg tilfreds med, at holdet samlet set svømmer mange A- og B-finaler hjem. Det er en rigtig god holdpræstation. Herimellem er der flere gode præstationer. Specielt vil jeg fremhæve Giano Grillo, som efter en meget lang skadesperiode, nu endelig ser ud til at være tilbage og har svømmet bedste tider ved DM, siger cheftræneren.