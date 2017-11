3 mio. kr. til Rollespilsfabrikken

En af rollespillerne er på Rollespilsfabrikkens værksted i gang med at pudse, polere og smøre en rustning til et af spillene. Nu får de mange unge meget bedre muligheder for at udleve fantasien. Foto: Kaj Bonne

Rollespilsfabrikken på Brønshøjvej fik 3 mio. kr. til nye eventyrlige rammer, da Kultur- og Fritidsudvalget forleden fordelte pengene i årets Klubhuspulje

Af Erik Fisker