Husum Boldklubs U17-drenge vandt Vildbjerg Cup i sommer. Foto: Privat.

Vi indstiller vores 11 mands U17-drenge til Årets idrætsnavn

Af Jan Løfberg

Iben Johnsen, holdleder for Husum Boldklubs U17-drenge, skriver:

Vi indstiller vores 11 mands U17-drenge til Årets idrætsnavn for blandt andet at have vundet Vildbjerg Cup for U17 i sommeren 2017.

Inden start af forårssæsonen havde vi en hold sammenlægning af vores U15- og U16-drenge, hvilket betød, at mere end halvdelen af spillerne måtte rykke én årgang (nogle få to årgange) højere op end de var.

I foråret spillede holdet U16 række 1, som er næstbedste række i DBU København og sluttede som nr. 2 i turneringen. Det er ret flot klaret, da halvdelen af drengene var U14- U15-drenge.

Holdet deltog i sommerferien som U17 i Vildbjerg Cup for 5. gang. Her fortsatte holdet de gode takter fra forårsturneringen og gik hele vejen og vandt deres række på deres allersidste år på Vildbjerg Cup. Efter en nervepirrende semifinale, som blev afgjort på straffe, vandt de uden de store problemer også finalen, og kunne på Husum Boldklubs 20 års jubilæum på Vildbjerg Cup kåres som vinder er U17-rækken.

De har altid spillet A-slutspil på Vildbjerg, men er aldrig tidligere kommet længere end til ottendedelsfinalen, så at vinde Vildbjerg Cup, er ikke noget man bare lige gør. Der deltager mange dygtige nationale og internationale hold.

Trænere for holdet er: Lars Peter Stage og Simon Svendsen.

Husum Boldklubs formand Johnny Erik Nielsen skriver:

Vi vil gerne indstille Husums Boldklubs 2 senior. Det er helt fantastisk, at en klub på Husums størrelse kan have et 2. hold som netop er rykket op i Serie 1 for 2. hold. Det indebærer, at de skal møde alle divisionsreserverne, og det er meget stort og en kæmpe udfordring for der bliver knald på disse kampe.

2. holdet vandt serie 2, og det er noget af en præstation for 95 % af spillerne er Husums egne spillere, og de fleste af dem er startet i klubben som små drenge.