Ældresagen hos Ørelægens Hørehjælp

Mange havde sagt ja tak til at deltage i mødet hos Ørelægens Hørehjælp i Brønshøj. Stående i baggrunden ørelæge Bjarne J. Hansen. Foto: Privat

Leif Christiansen fra Ældresagen Brønshøj-Vanløses arrangementsafdeling bød torsdag den 16. november velkommen hos Ørelægens Hørehjælp ved Brønshøj Torv.

Af Erik Fisker

Her fik de mange fremmødte en grundig gennemgang af øre-, næse-, halslæge Bjarne J. Hansen fra Brønshøj om ørets anatomi, hvordan man hører, hvilke årsager der kan være til at hørelsen forringes, og hvilke tiltag der kan gøres for at genvinde noget af den tabte hørelse.

Der blev også gennemgået forskellen mellem offentlig og privat anskaffede høreapparater og de økonomiske forhold, der gør sig gældende i forbindelse med valgmulighederne. Alle fik afklaret de mange spørgsmål, som dukkede op i forbindelse med gennemgangen.

Herefter overtog audiologiassistenterne Christina og Thomas, der gennemgik de forskellige høreapparattyper og hvilke fordele og ulemper, der er ved hver enkelt type.

Der var også mulighed for at afprøve grovindstillede høreapparaters forstærkning af lyd samt se et udvalg af de mange forskellige tilbehørsmuligheder, der findes. Under kaffe- og kagepausen gik snakken mellem deltagerne, der herved fik mulighed for at få udvekslet deres egne erfaringer.