Afgørelse om CHGP udsat

CHGP har i 2016 givet anledning til 5 klager og i 2017 til 15 klager, primært over støjgener og problemer med fremkommelighed. Endvidere har kommunen modtaget 325 underskrifter imod en fremtidig afholdelse af motorløbet. Foto: CHGP

Det bliver Borgerrepræsentationen, der skal afgøre den fortsatte skæbne for Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP) på Bellahøj

Af Erik Fisker

Motorløbet CHGP har siden 2013 været afholdt på en afspærret bane rundt om Bellahøjmarken – til stor fornøjelse for nogle og til stor irritation for andre. Den nuværende treårige tilladelse gælder til og med 2018, og nu har arrangørerne ansøgt kommunen om fortsat at afholde motorløbet i årene 2019 til og med 2021.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede ansøgningen den 6. november, og med seks stemmer mod fem blev det besluttet at give tilladelsen under forudsætning om blandt andet, at forvaltningen fører et nøje tilsyn med, at arrangørerne overholder kravene opstillet i tilladelsen, samt at der bør tages hensyn til, at naboernes hverdag kan fungere.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget benyttede Enhedslisten muligheden for at standse sagen i medfør af kommunestyrelseslovens § 23, og at sagen dermed indbringes til afgørelse i Borgerrepræsentationen.