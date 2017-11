Andenplads i skak

BSF er nr. 2 efter den første dobbeltrunde i Skakligaen

Af Jan Løfberg

Brønshøj Skak Forening fik en forrygende start på Xtracon Skakligaen i Ballerup, hvor der i weekenden spilledes to kampe. Jetsmark fra Nordjylland blev slået overbevisende 6½-1½, og den store sejr sendte BSF i front med det samme.

Men på andendagen kunne BSF ikke holde samme niveau og tabte overraskende 3½-4½ til SK 1968 fra Aarhus. Imidlertid gælder det om at samle de såkaldte brætpoint og med 10 point efter to runder, indtager BSF andenpladsen. Skanderborg fører med 11 point. På Brønshøj hold lykkedes det for Tiger Hillarp-Persson og Roland Greger at vinde begge partier i weekenden.

Næste kamp er 3. december kl. 12, hvor Brønshøj spiller hjemme mod Nordkalotten fra Græsted i klublokalerne på Frederikssundsvej 118A.