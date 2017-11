Beatles & Sgt. Pepper – kom tæt på musikken

Et ikonisk pladecover. Paul McCartney fik ideen, som blev realiseret af den britiske popkunstner Peter Blake og hans daværende kone Jann Haworth. Foto: Presse

Tirsdag d. 7. november i Pilegården fortæller musiker, musikjournalist og musikblogger Per Wium om en af musikhistoriens vigtigste udgivelser, der udkom for 50 år siden

Af Erik Fisker

The Beatles’ album Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band udkom 1. juni, 1967. Det var den første Beatles-plade, der udkom identisk i USA og Europa. Gruppen satte nye normer for, hvad man forstår ved popmusik. Sammen med producer George Martin skabte de musik, som ikke var hørt før og som ikke lod sig putte ned i en genrekasse.

Being for the benefit of Mr. Kite og A day in the life er blot eksempler. Der er mere, hvor det kommer fra. Musikjournalist Per Wium fortæller om The Beatles og deres musik i årene indtil og efter 1967. Og han fortæller naturligvis også om en lang række af sangene fra Sgt. Pepper.

Musikforedraget er det første i en række under titlen MAD&MUSIK. Næste arrangement d. 30. januar er dedikeret Bob Dylan, som forfatter og musikjournalist Klaus Lynggaard fortæller om. D. 12. april fortæller anmelder og musikjournalist Henrik Queitsch om Patti Smith.

Det er muligt at spise kl. 18.00 og foredraget er kl. 19.15.