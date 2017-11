Beboere på Johannesgården har fået egen hoveddør

Når danskere bliver ramt af demens, bliver en dør lukket til fortiden, men en dekorativ og kreativ løsning kan bringe minder frem og vise vej

Af Erik Fisker

Demens er blevet en folkesygdom i Danmark, hvor det vurderes, at mellem 70.000 og 90.000 personer lider af sygdommen. Det tal forventes at stige mærkbart de kommende år, og de mange demente har sat personalet på danske plejehjem under pres og skabt et øget behov for at finde praktiske løsninger.

Derfor har den danske virksomhed Skiltebanden med projekt Enter-In udviklet individuelle døre til beboere på plejehjem. Den eksisterende dør bevares, men på døren opklæbes foto af den valgte dør.

Det hjælper til at aflaste plejepersonalet og øge livskvaliteten hos beboerne, da det giver øget tryghed, selvværd og ejerskab over deres bolig.

Beboerne vælger deres egen dør

I første omgang har Skiltebanden sponsoreret 13 døre på plejehjemmet Johannesgården på Fuglsang Allé i Brønshøj, og det har vist sig at være en stor succes både for ansatte og beboere.

– Det har været enormt positivt. Det har givet medarbejderne en større indsigt i hvem beboerne har været før, og det har givet dem en helt anden følelse af at være hjemme, siger forstander på Johannesgården, Signe Manzano, der peger på, at det ikke kun er demente, der har glæde af dørene.

Skiltebandens kreative leder, Anette Andersen, har i 20 år arbejdet med at lave dekorationer til danske museer, og for hende har dekorationerne af beboernes døre været en givende og livsbekræftende oplevelse.

– Det har været enormt livgivende at arbejde med det her projekt, fordi jeg har kunnet se, hvor stor en forskel det har gjort for beboerne og de ansatte. Jeg håber, at vi kan få dørene udbredt til endnu flere plejehjem over hele landet, siger hun.

For at kunne realisere projektet, har fotograf Morten Vejlgaard taget billeder af døre til et katalog med 200 døre. Beboerne vælger selv deres dør, hvilket bringer minder frem og giver ejerskab. Fremover skal det være muligt at få sin ’gamle’ hoveddør med sig, når man flytter på plejehjem.



En af de ”nye” døre på Johannesgården med et opklæbet foto, som beboeren har valgt. Foto: presse