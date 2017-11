Bjerglandsbyen godt på vej

Billedet, der er taget fra sydøst, er taget fra en drone og fundamenterne til højre på byggegrunden er til rækkehuse. Bygningen helt til højre på billedet er vandrerhjemmet og i baggrunden ses Herbergvejen og en del af Degnemosen. Foto: Peter Seier Beier

Stor interesse for byggeriet på Bellahøj

Af Erik Fisker

Byggeriet på den gamle vandtårnsgrund på Bellahøj skrider frem efter planen og er nu så langt fremme, at det giver et klart indtryk af udformning og volumen. Ejendommen til venstre på billedet når med 24 meter den højeste bygningshøjde i byggeriet, og dette blev fejret med afholdelse af rejsegilde, hvor især håndværkernes store indsats blev hyldet.

Bjerglandsbyen kommer til at rumme 114 moderne lejeboliger opført i forskudte niveauer omkring det højeste punkt i Brønshøj. Det er målet, at skabe et miks af funktionelle og lyse boliger i et trygt miljø med fællesskab, nærhed og grønne bilfri arealer, som inviterer til leg og ophold udendørs. Lejlighederne forventes at stå klare til indflytning lige efter sommerferien 2018.

Boligerne udlejes gennem home Sydhavnen – projektsalg, hvor indehaveren, Lone Bøegh Henriksen, oplyser, at der allerede er mellem 3-400 interesserede, der er skrevet op for at modtage nyhedsbreve om bebyggelsen.

– Vi forventer, at der i januar bliver indrettet en prøvelejlighed og et prøverækkehus, og så kan vi starte udlejningen. Den mindste bolig er på 69 kvadratmeter og prisen på denne er 11.700 kr. i leje, siger Lone Bøegh Henriksen.