Af Tom Hansen

Kære politikere i København,

Forurening snakker I alle om, og især at det er dieselbiler, som skal ud af byen.

Det tror jeg, alle er med på, når bare vi får en rimelig overgangsperiode.

Brændeovne står for 1/3 af forureningen. Det er lovligt at fyre op for hyggens skyld, på trods af at det sviner og lugter fælt. Vi har den bedste opvarmning i Kbh, fjernvarme.

Hvorfor forbyder man ikke brug af brændeovne, når der ikke er nogen, som er afhængige af dem.