Chief 1 indtager Pilegården

Foto: Pressefoto

Den danske rap-legende, sangskriver, DJ og producer er sprunget ud som solist. Oplev ham med et særdeles veloplagt band onsdag d. 22. november kl. 20

Af Dorthe Brandborg

Alle kender Lars ”Chief 1” Pedersen som frontfigur og medlem af den banebrydende rapgruppe Rockers By Choice og ikke mindst kender vi Chief 1 som talentspejder, hitmager, producer og sangskriver for et utal af kunstnere.

Bl.a. L.I.G.A, Outlandish, Johnny Madsen, Smokie, Love Shop, Sanne Salomonsen, Kim Larsen, Gnags, Ace of Base, Anti Social Media, Anne Linnet og Nik & Jay. Listen er lige så lang, som musikken er melodiøs og iørefaldende.

Chief 1 har arbejdet som hitmand for et utal af danske som internationale musikere og kan farve med alle farver på paletten af musikalske stilarter.

I efteråret 2015 fik Chief 1 imidlertid en spirende lyst til at stå på egne ben og få et kunstnerisk frirum, efter 28 år i tro tjeneste som hitmager. Chief 1 breakede nyheden om, at han havde noget helt nyt og anderledes på tegnebrættet.

Han ville gå solo, som frontfigur, sanger og sangskriver med nærværende, ærlige og livskloge tekster, der kun havde sit udgangspunkt i ham selv.

Responsen var massiv og første single ”Man skal Dø lidt” (før man finder vej), der udkom i marts 2016, vandt plads i lytternes hjerter og identifikationen omkring temaet depression, som Chief har haft tæt ind på livet, vakte stærk genkendelse.

Opsigtsvækkende var det også, især for trofaste ”Rockers-fans”, at deres rappende danske Hip Hop-legende sang som en veloplagt, moden og melodiøs folkesanger. Men det er dét, Chief for alvor kan, netop overraske og vise nye sider af sit kunstneriske jeg.