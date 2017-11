Christians fortsatte forvandling

-Christian giver udtryk for at det ikke længere gør ondt i baglåret når han løber. Det er fantastisk, og dermed er han tilbage på sporet og netop gået i gang med sin træningsplan igen. Han synes selv, at han skal løbe meget langsomt her i starten og føler sig utålmodig, og jeg har derfor fortalt ham hvor vigtigt det er at han ikke bliver overbelastet, og at det tager tid at blive en god løber – også selvom hjernen skulle få lyst til at spurte op af Brønshøj Kirkevej, så skal han bruge sin sunde fornuft. Distance kommer før hastighed, så først skal han have bygget en tilpas mængde kilometer på, før han sætter i 5. gear, siger Julie Carl.

På sine møder med Kostvejleder Cecilie Mathorme i Kaiser Sport og Ortopædi, spottede Cecilie en høj fedtprocent og en lav muskelmasse hos Christian. Det kan en sundere kost selvfølgelig lave om på, men styrketræning er vigtigt, og derfor skal Christian fortsætte med at supplere sin løbetræning ved at lave nogle øvelser der styrker hans kernemuskulatur. Det vil udover en lavere fedtprocent og betyde at han bliver en bedre og stærkere løber.

-Christian har fortalt, at han synes at det er lidt pinligt, når han i fitness-rummet på arbejdet ikke kan løfte så tunge vægte, som mange af de andre. Det betyder nemlig, at han foretrækker at komme der, når der ikke er andre mennesker, og det begrænser ham lidt. Som træner, vil jeg jo sige at alle er startet et sted, og at han i stedet for at dunke sig selv i hovedet, skal klappe sig selv på skulderen over hvor godt det er, at han har taget det her initiativ til at blive sundere hele vejen rundt.

Og så skal man som menneske generelt tænke på, at de fleste tænker mest på deres egen krop, og dårligt skeler til de andre i rummet, siger Julie Carl, der håber at Christian accepterer at også dette er en ’rejse’ og at han snart vil opleve at kunne tage flere gentagelser og flere kg på vægtene.

Som løbetræner arbejder Julie Carl meget med delmål, og derfor er hun sammen med Christian ved at lægge planer for vinteren, så motivationen holdes oppe, selv når der kommer rimfrost i overskægget og smat på stierne.Hver år afholdes der ’Frost Cup’, (http://www.frostcup.dk/) som er en løbecup fordelt over 5 gange i hele vinterperioden. Man kan vælge mellem 5 eller 10 km distancen, og hver afdeling afholdes af forskellige atlektikklubber.

-Både Christian og hans kæreste Katarina er tilmeldt, og alle Brønshøj-Husum Avisens læsere, er selvfølgelig inviteret til heppekoret, når 3. afdeling af Frost Cup afholdes om Utterslev Mose søndag den 7. januar kl. 10 med start og slut på hjørnet ved Åkandevej/Ruten. Vil du ikke heppe, kan du jo komme og løbe med, siger Julie med et smil