Christians forvandling – Sådan går det

Uanset om man er eliteløber eller nybegynder, vil man jo gerne undgå skader eller performe bedre. Her er Michael Jørner i gang med at behandle Christian. Foto: Christian Ove Carlsson

Det professionelle team fra Kaiser Sport og ortopædi har hele tiden tråd i deres elev, Christian Ove Carlsson

Af Dorthe Brandborg

-Som Christians løbetræner, har vi en del korrespondance hver uge, og den træthed han mærker i kroppen er helt naturlig. Det er fysisk træthed som vi alle kender, når vi har brugt kroppen godt eller har gået en tur rundt om mosen i frisk vejr. Der er stor forskel på netop den form for træthed, og så den der opstår fordi vi mennesker kan føle os mentalt udkørte, siger Julie Carl og tilføjer:

”Hans træning er en balance, da kroppen naturligvis har brug for hvile, for at restituere ordentligt. Jeg har været lidt efter ham, fordi han løber for hurtigt i sine træningspas. Det er en utålmodig herre jeg har med at gøre her”, tilføjer hun.

For de fleste mennesker, vil det ’at holde tempoet’ nok betyde, at de ikke kan holde farten oppe, men i Christians tilfælde har han svært ved at acceptere, at tempoet skal holdes lavt. Det har uden tvivl været årsagen til, at han efter få ugers træning, havnede på briksen hos osteopat Michael Jørner i Kaiser Sport og Ortopædi, med ondt i baglåret.

Heldigvis fik Christian nogle gode øvelser han skulle lave, og er nu tilbage på sporet. På baggrund af skadens opståen, har Christian besluttet sig for, at få foretaget en fysioterapeutisk 3D-løbestilsanalyse i Kaiser Sport Lab, hvor han kan få et totalt indblik i sine bevægelser, og dermed give sig selv det bedste udgangspunkt for træningen.

OGSÅ kostvejlederen har haft besøg af Christian, lige efter han besluttede sig for at lave sin livsstilsændring. – Vi kiggede på hvad Christian normalt indtager hen over et døgn, og det viste sig at hans kaloriemængde passede godt til hans behov. Til gengæld fik han indtaget størstedelen om aftenen i form af chips og rødvin, og det forklarer jo meget godt, hvorfor både kolesterol og blodtryk lå for højt”, siger Cecilie Mathorne.

Christian har på Facebook øffet lidt om, at han ikke rigtig taber sig, og når han i december skal have lavet en test af bla. fedtprocenten, bliver det spændende at se, hvad kombinationen af motion og mere nærringsrige måltider hen over dagen, har betydet for Christian.

-Mit gæt er at tallene ser meget bedre ud, og at hans fedtprocent også er faldet”, siger Cecilie Mathorne.