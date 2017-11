Danser sig til et tryggere nærmiljø

“Det har været spændende at blive blandet, lidt mærkeligt og akavet i begyndelsen, men efterhånden blev vi en samlet gruppe, hvor vi giver hinanden knus og er helt trygge ved hinanden. Vi har selvfølgelig lært rigtigt meget dans, forskellige stilarter, men også at være mere åben og nysgerrig på andre” fortæller eleverne. Foto: Privat

Forleden afviklede elever fra A-faget ”Dans og udtryk i Dansekapellet ” en danseforestilling for 6. klasser på Brønshøj og Tingbjerg Skole

Af Dorthe Brandborg

Danseforestillingen havde titlen “The game” og fortalte historien om, hvordan unge fra Tingbjerg og Brønshøj har al muligt grund til at møde hinanden med nysgerrighed, åbenhed og kærlighed i stedet for at møde hinanden med fordomme og fjendskab.

-Vi har arbejdet 7 torsdage på at udvikle og klargøre “The game”. Eleverne har arbejdet koncentreret og målrettet på at udvikle historien og dansen og været enormt kreative. Jeg synes, de har klaret det rigtigt flot, og jeg er meget stolt over resultatet og elevernes engagement, fantasi og kreativitet, fortalte danseunderviseren på A-faget Esther Lindberg.

Eleverne i 7.-8. og 9. klasse har evalueret forløbet og glæder sig til at komme på en lille turné til skolerne med deres danseforestilling.

-Det har været et super godt forløb, og vi har lært rigtigt meget om dans, men også om at samarbejde, nærvær og forskellige stilarter. Jeg er glad for at jeg valgte dette A-fag, og jeg føler at jeg har udviklet mine sociale kompetencer. Jeg vil meget gerne have, at vi kan mødes igen, fortæller Wiam M., Brønshøj Skole, 8. A

Også Fatmagul D., Anisa D, Zeinab D., Mervete, Nurdan og Muntas fra Tingbjerg Skole 8. X synes, det har været sjovt.

-Vi var ikke så åbne i starten, men så lærte vi hinanden godt at kende gennem dansen, og det er vi meget glade for.

Efter dansevisningen stod eleverne på A-faget for en danseworkshop for 6. klasses eleverne på de skoler.

A-Faget ”projekt og eventmager” en del af ungdomsskolens samarbejde med Brønshøj og Tingbjerg Skole omkring A-fag 2017-2018. Faget er et ud af 18 A-fag, som Ungdomsskolen har udviklet og gennemfører i samarbejde med skolerne og en række foreninger, kulturinstitutioner m.v., herunder Dansekapellet.

Ca. 280 elever fra 7.-8. og 9. klasser deltager i de 18 A-fag, som afvikles over 11 hele torsdage i efteråret 2017.