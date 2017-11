De fik støtte fra 2700Bydelspuljen

På sit møde i oktober behandlede Brønshøj-Husum Lokaludvalg igen ansøgninger til 2700Bydelspuljen. Der blev både givet støtte til projekter, der afholdes i 2017, og til projekter der finder sted i det nye år.

Af Erik Fisker

På sit møde i oktober behandlede Brønshøj-Husum Lokaludvalg igen ansøgninger til 2700Bydelspuljen. Der blev både givet støtte til projekter, der afholdes i 2017, og til projekter der finder sted i det nye år.

Følgende projekter opnåede støtte:

2017-projekter

• Åbent julearrangement fra Støtteforeningen Kontaktens Venner i Tingbjerg: 5.500 kr.

• igne:oya – designværksted i Tingbjerg fra Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse m.fl.): 11.000 kr.

• Musikkoncert på EnergiCenter Voldparken fra Fonden EnergiCenter Voldparken: 8.500 kr.

2018-projekter

• “Ikke uden min mor” teater i Tingbjerg Kulturhus fra Teater danskdansk og Tingbjerg Kulturhus: 20.000 kr.

• Tingbjerg spiser sammen fra Tingbjerg Pensionist Center m.fl.: 25.000 kr.

• ”Syng Højt” på Bellahøj Friluftsscene fra Peter Rønn Musikoplevelser: 40.000 kr.

Bydelspuljen har til formål at støtte tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i Brønshøj, Husum og Tingbjerg.

Næste ansøgningsfrist til Bydelspuljen for 2018 er den 14. november. Lokaludvalget behandler disse ansøgninger den 14. december, og ansøgere får svar umiddelbart derefter. Lokaludvalgets sekretariat hjælper gerne, hvis man er i tvivl om proceduren ved ansøgninger samt giver vejledning om hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at få støtte.