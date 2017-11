Den gode vilje er til grin

Er ungdomskriminalitet et retsligt problem eller et socialt problem…? Det er spørgsmålet, der nager, efter at regeringen her på det seneste har fremlagt udspil på området.

Af Peter Skaarup, MF. Gruppeformand Dansk Folkeparti

Og hvad sker der lige for Københavns kommune, når banderne tilsyneladende lykkes med at rekruttere blandt de helt unge på Nørrebro, i Tingbjerg og flere andre steder i København.

Sanktioner som at rydde op i byens parker eller vaske byens brandbiler er altså ikke nok til at skræmme de unge rødder væk fra den kriminelle løbebane. Der skal helt andre midler til.

Det SKAL have konsekvenser, hvis unge UNDER 15 år begår grov kriminalitet. Det skal kunne mærkes – allerede første gang, de unge overtræder samfundets regler.

De skal forstå, at det ikke er ”cool”, at køre rundt i dyre biler, som storebrødrene kun har råd til, fordi de begår kriminalitet i form af røverier, indbrud eller sælger af hash og narko. Forældrene skal forstå, at der følger pligt og ansvar med at sætte børn i verden, og det har konsekvenser, hvis ikke de opdrager deres børn.

Vi gider ikke høre flere velmenende socialrådgivere, der tager de unge i forsvar med forklaringer om, at problemet er derhjemme. For ungdomskriminalitet er ikke nyt fænomen i København – det har bare fået lov til at udvikle sig helt katastrofalt over de senere år, fordi blødsødne politikere i blandt andet Københavns kommune ikke har taget fat om nældens rod.