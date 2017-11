Der blev smidt med kugler på terrassen

Koncentrationen lyser ud af Marianne Mikkelsen, der forsøger at kaste kuglen ud i nærheden af grisen. Foto: Privat.

Erhvervsklubben-hvepsene sørgede for, at medlemmerne blev aktiveret på en ny og underholdende måde

Af Jan Løfberg

32 spillere stillede til start i ”Petanque Bar & Terrace” i det indre København, da Erhvervsklubben-hvepsene indkaldte medlemmerne til en ny og for mange en fremmedartet sportsgren: petanque. Overraskende nok foregik spillet udendørs, men samtlige baner var overdækket af et stort partytelt, og det var hængt varmeapparater op, så alle undgik at få kolde hænder.

Spillerne blev inddelt i 8 hold à 4 spillere, så man gik direkte til kvartfinalerne. Reglerne blev forklaret, og selv om de ikke er indviklede, vil det føre for vidt at udrede dem her. I korte træk går det ud på, at en lille bold – ”grisen” bliver smidt ud på banen, hvorefter det gælder for holdene, at komme nærmest ”grisen”. Jo flere kugler, man har tættest på grisen, desto flere point.

Der blev hujet, skreget, jublet og grinet. Humøret var højt, og en del af spillerne udviste en fin fornemmelse for præcisionsspillet. Spillet foregik intensivt i halvanden time, men man nåede kun midt ind i semifinalerne, før de næste gæster, havde bestilt banerne.

Herefter skulle arrangementskomiteen handle hurtigt, så der blev fundet en vinder blandt de hold, der var gået videre. Det endte med, at Yvonne Garlin (Hellbrandt A/S Tryksager), Carsten Hansen (WR Fuge, Ib Steffensen (Golfrelations) og René Struve (Dansk Nedrivningsenterprise) hver løb af med en flaske rødvin.

De næstbedste Per Christensen (Per Christensen Automobiler), Martin Flodgaard (Danske Bank, Brønshøj Afdeling), Morten Dall (Topcare Nordic) og Pia Rasmussen (Golfrealtions) kunne hygge sig med en æske chokolade.

Erhvervsklubbens bestyrelse høstede mange roser for det flotte arrangement, da deltagerne efter endt sportslig dåd med god appetit kastede sig over grillretterne og drikkevarerne. Klokken blev mange før de nyindvidede petanque-spillere vendte snuden hjemad mod Brønshøj.