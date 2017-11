Der ses alligevel på Husums klage

I første omgang afviste DBU København blankt Husums klage over Politiet-kampen, men nu ser man på sagen alligevel

Af Jan Løfberg

Som Brønshøj-Husum Avis kunne skrive, så mente disciplinærudvalget under DBU København, at der ikke forelå en sag, som burde forelægges udvalget.

Derfor blev Husums klage over afviklingen af serie 1-topkampen mellem P.I. Fodbold (Politiet) og Husum Boldklub pure afvist.

Men nu er man kommet på andre tanker i fodboldunionen, så derfor ser disciplinærudvalget alligevel på sagen. Til at starte med spurgte disciplinærudvalget Husum, om man havde politianmeldt den tilskuer, der gave en Husumspiller en lussing:

– Men hvordan skulle vi kunne gøre det? Vi ved ikke, hvem tilskueren var. Han forsvandt hurtigt, og vores modstandere har ikke været samarbejdsvillige til at finde ud af, hvem vedkommende er, siger Husum Boldklubs formand Johnny Nielsen.

Husum Boldklub afventer nu, hvad udvalget finder frem til. Man er dog ikke særligt optimistiske:

– Men kan det få den virkning, at andre ikke udsættes for det, som vi blev udsat for, så er det ikke helt forgæves, mener Johnny Erik Nielsen.