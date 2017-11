Det sker i kirken

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

”Kongens valg” i Bellahøj Kirke

Torsdag den 9. november, kl. 19 er der igen filmaften i Bellahøj Kirke, og i denne måned, hvor valgplakaterne præger bybilledet, sætter den norske film ”Kongens valg” fra 2016 fokus på et valg med helt andre skæbnesvangre konsekvenser. I april 1940 invaderer tyskerne Norge, og den danskfødte kong Haakon den 7. bliver af besættelsesmagten stillet et ultimatum: Overgivelse eller krig. Kongen flygter sammen med sin familie fra Oslo, og under flugten beslutter familien sig for at dele sig op uden at vide, om de nogensinde vil se hinanden igen, og efter tre dages desperat flugt tager Kong Haakon sin endelige afgørelse.

Det er danske Jesper Christensen, der som kongen spiller den store hovedrolle og efter den intense oplevelse foran lærredet bydes der som sædvanligt på vin og snacks – og en snak om aftenens film.

”Kufferten er pakket med 100 salmer”

Sognepræst og historiker Morten Skovsted kommer tirsdag den 14. november, kl. 19.30 i Brønshøj Kirkes Sognecenter på Præstegårds Allé 5 og fortæller om salmebogstillægget ”100 salmer”. Der bliver skrevet nye salmer som aldrig før, og de sidste par år er der udkommet to nye salmebogstillæg ”110 salmer” og ”Kirkesangbogen”. Nu er der mulighed for at blive klogere på nutidens salmer og synge med på udvalgte af dem.

Lyser stjernen også på Bellahøj?

Onsdag den 8. november, kl. 17 tages der hul på juleglæden i Bellahøj Kirke. Ved spaghettigudstjenesten skal man nemlig høre om og lede efter den stjerne, der lyste over stalden i Betlehem. Der skal også synges og spises spaghetti med kødsovs. Maden er gratis for børn, for voksne koster det 30 kr.

Mortensaften i Bellahøj Kirke

Der skal mange ænder til, når Bellahøj Kirke fredag den 10. november, kl. 17 indbyder til at fejre Mortensaften. Aftenen indledes med en gudstjeneste i det nyrenoverede kirkerum, og derefter sætter man sig til bords for at nyde den gode mad. Det koster 60 kr. for middagen og man skal tilmelde sig til kirketjenerne på tlf. 24621930.

Barselshøjskole i Husum Kirke

Tirsdag d. 14. november, kl. 10-12 afholdes igen Barselshøjskolen Brønshøj-Husum i Husum Kirke med babysalmesangsinstruktører Christina Bovin og Kirsten Thorup, som tager udgangspunkt i musikken og giver en prøve på hvad babysalmesang er. Deltagelse er gratis, men tilmelding til kirkeinfo.husum@gmail.com.

Fredagsmøde om Luther

I anledning af Martin Luthers fødselsdag inviterer Husumvold Kirke til fredagsmøde den 10. november, kl. 14-16 med foredrag ved Mogens Larsen. Der serveres lutter lagkage! Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Der startes med en kort andagt i kirkerummet kl. 14. Undervejs er der selvfølgelig også tid til snak, kaffe og kage.

Ord & Musik i Husumvold Kirke

”Reformationen på polsk” er temaet søndag den 12. november, kl. 16, når der er Ord & Musik i Husumvold Kirke. Kvartetten Triplum – en herrekvartet fra Krakow i Polen – synger a capella satser fra renæssancetiden, der knytter sig til reformationsbevægelser i Polen. Husumvold Kirkes organist, Eva Maria Jensen, spiller orgelsatser fra perioden og fortæller om den polske reformation og om værkerne. Ord & Musik er et samarbejde mellem Husumvold og Husum Kirker. Fri entré.

Luther for børn

Tirsdag den 14. november, kl. 17 afholdes spaghettigudstjeneste om Martin Luther i Husumvold Kirke ved sognepræst Lise Mortensen. En spaghettigudstjeneste i Husumvold Kirke er kirke og kristendom i øjenhøjde, når der bliver fortalt bibelhistorier så børnene kan forstå det. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, hvor menuen er spaghetti med kødsovs. Det er gratis at deltage, og det kræver ikke tilmelding.

Foredrag i Tingbjerg Kirke

Onsdag den 15. november er der i Tingbjerg Kirke kirkefrokost kl. 12, herefter gudstjeneste ved Mette Basbøll og kl.13 foredrag ved lektor Hanna Broadbrige, der fortæller om arbejdet for ”Mellemkirkeligt Råd”. En organisation der viser folkekirken ude i verden og arbejder på at skabe forståelse og respekt kirker imellem, trods forskelle i lære og tradition. Tilmelding til frokosten hos kirketjeneren indtil den 13. november.

Gudstjenester uge 45

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Fredag 10/11, kl. 17:

Mortensaftensgudstjeneste v/ Peter Møller Jensen

Søndag 12/11, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Marija Iversen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 12/11, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 12/11, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 12/11, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 14/11, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Lise Mortensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 15/11, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 12/11, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 12/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 12/11, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 12/11, kl. 10:

Højmesse

v/ Morten Holmriis