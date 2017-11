Det sker i kirken uge 46

Foto: FK´s fotodatabase

Arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Downunder – om kordegnens rejse til Australien og Singapore

Tirsdag den 21. november, kl. 14 kan man i Brønshøj Sognecenter på Præstegårds Allé 5 uden jet-lag komme med på en rejse ”down-

under” og høre om kænguruer i Australien virkelig spiser af hånden. Om koalabjørne er så bløde som der siges, og hvad det var Wallabyen så, da den kiggede ind gennem vinduet? Kordegn Martin Bjarklev fortæller om sin rejse til Singapore og Australien.

Der vil blive serveret kaffe, the og kage. Alle er meget velkomne.

Hyldestkoncert i Brønshøj Kirke

Der er lagt op til en koncert med en nyere del af dansk kirkemusik med masser af udtryk, drama og humor i Brønshøj Kirke, lørdag den 18. november, kl. 15, med musik af Jesper Madsen og Peter Møller. Rikke Lender, mezzosopran og medlem af DR Vokalensemblet, og som igennem flere år sang i kirkekor hos Peter Møller i Esbjerg synger, og organist Bente Kiil Toftegaard akkompagnerer og spiller soloværker af de to komponister. Der er gratis adgang til koncerten.

Sådan får man hul på en kokosnød

Steen Leithoff er kirketjener i Bellahøj Kirke, og vil ved Fredagscaféen, fredag den 17. november, kl. 14, vise hvordan man får hul på nødden. Han vil i sit foredrag ” Kokosnødden – Guds gave til menneskeheden” fortælle om miraklet kokospalmen, hvordan man udnytter forskellige bestanddele, og hvordan man selv kan bruge kokosprodukter i sin hverdag. Det bliver også muligt af smage udvalgte kokosprodukter, som Steen har taget med. Til kaffen serveres – kokosmakroner. Foredraget er gratis.

Babysalmesang i Bellahøj Kirke

Musik styrker vigtige bånd mellem dig og din baby. Derfor byder Babysalmesang på små sanglege og andre kreative ting, der fanger de mindstes opmærksomhed. Der synges gamle børnesange og salmer, og forældrene får ideer til, hvordan man kan håndtere svære situationer i hverdagen. Nyt modul starter fredag den 17. november, kl. 10. Tilmelding via

www.bellahøjkirke.dk

Matador i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 21. november er der kirkemiddag kl. 17 og derefter gudstjeneste kl. 18 i Tingbjerg Kirke ved Mette Basbøll. Kl. 19 er der foredrag med Per Kuskner, som vil fortælle om tv-serien Matador. Han vil fortælle om alle seriens udfordringer før og under indspilningen, rollebesætning, anekdoter, samt vise billeder fra foran og bag kameraet. Hvis man ønsker at bestille mad, skal man tilmelde sig hos kirketjeneren senest den 17. november. Per Kuskner er journalist og har udgivet bogen ”Matador, Mennesker, Myter & Minder”.

Kirkebio i Husumvold

Husumvold Kirke inviterer til kirkebio torsdag den 16. november, kl. 19 med filmen ”Manchester by the Sea” af instruktør Kenneth Lonergan. En ualmindelig stærk, rørende og berigende film om død, skyldfølelse og sorgbearbejdning. Filmen blev da også tildelt en Oscar for bedste film i 2016. Sognepræst Stig Boel kommer med et kort oplæg, og efter filmen er der mulighed for at diskutere det, der gjorde indtryk. Fri entré.

Morgensang i Husum Kirke

På torsdag den 16. november, kl. 9 fortsætter traditionen med morgensang i Husum Kirke. Alle er velkomne til fællessang, andagt, kaffe, morgenbrød og en god og hyggelig start på dagen. Denne gang ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby.

Babysalmesang

Både i Husum Kirke og Husumvold Kirke tilbydes deltagelse i babysalmesang for de mindste børn. Børnene stimuleres gennem sang, musik og bevægelse og samtidigt styrkes nærværet mellem børn og forældre. Yderligere oplysninger på kirkernes hjemmeside. Deltagelse er gratis.

Onsdagsklubben om vilde dyr

Onsdag den 22. november, kl. 14-16 er der igen møde i Onsdagsklubben ved Husum Kirke. Denne gang vil Viggo Buje Christensen fortælle om stammefolk og vilde dyr i regnskoven. Det koster 20 kr. at være med, inklusiv forplejning. Tilmelding er ikke nødvendig.

Gudstjenester uge 46

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 16/11, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Marija Iversen

Søndag 19/11, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 19/11, kl. 8.30:

Morgengudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Søndag 19/11, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 19/11, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 21/11, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 19/11, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 21/11, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 19/11, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Morten Sternberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 19/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 19/11, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 19/11, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen