Det sker i kirken uge 48

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Syng yndlingsjulesangen

Mange har sikkert en yndlingsjulesang, man bare må synge hver eneste jul. Muligheden for at synge den, får man torsdag den 30. november, kl. 19, hvor Erling Elmark Rasmussen leder Bellahøj Kirkes sangaften, blandt kendere kaldet ”alsang”.

I den første time er det Erling, der har udvalgt sangene og fortæller et par anekdoter undervejs. I den næste time kan man foreslå sin egen yndlingsjulesang fra højskolesangbogen.

Gå julen i møde med Bellahøj Kirke

Lørdag den 2. december, kl. 14 mødes pilgrimme og andet godtfolk på Hvidovre Station for at vandre i de grønne områder gennem Vigerslevparken, langs Damhussøen og via Grøndalsparken, før det går opad mod Bellahøj, hvor Bellahøj Kirke tager imod med tænding af juletræet kl. Adventstiden synges ind, og så venter den varme gløgg og de sprøde brunkager på både vandrere og tilløbere. En tradition – og en festlig start på december måneds mange aktiviteter i Bellahøj Kirke.

Gud & Gaffel i Husum Kirke

Torsdag den 30. november, kl. 17 er temaet Allehelgen – Lys i mørket, når Husum Kirke inviterer til gudstjeneste for børn og familier, for unge, enlige og gamle – på børnenes præmisser med fortælling, leg, bevægelse og sang. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs, brød og grønt. Børnene kan lege, og de voksne kan få en snak. Det er gratis at spise med, og det kræver ikke tilmelding at deltage.

De 9 læsninger

Husum Kirke afholder tirsdag den 5. december, kl. 19 ”De 9 Læsninger”, hvor der tages forskud på julen med den traditionsrige gudstjeneste, hvor Bibelens drama belyses gennem ni skønsomt udvalgte bibeltekster, garneret med smukke salmer. Voksenkoret synger under ledelse af Kirsten Thorup. Ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby.

Konfirmander og sangkor

Ved højmessen i Husumvold Kirke søndag den 3. december, kl. 10: Højmesse vil kirkens modige konfirmander igen være med til at holde gudstjenesten den første søndag i advent. Der skal synges julesalmer, og forventningen til julen til julen tændes – sammen med det første lys i adventskransen. Dansk Vandrelaugs Sangkor, som øver hver uge i kirken, synger med og giver med deres stemmer og humør ekstra kraft til juleglæden. Efter gudstjenesten er der æbleskiver til alle.

Jul på russisk

Søndag den 3. december, kl. 16 i Husumvold Kirke afholdes koncerten ”Jul på russisk” med Pavlovskys Balalajkaorkester med russiske folkesange og danske julesange på balalajka, harmonika, gusli, domra, slagtøj og sang. Pavlovskys Balalajkaorkester er etableret i 1936 i København af den russiske immigrant Evgen Pavlovsky. Orkestret dirigeres af Andy Sundstrøm. Fri entré.

