DF-borgmester: Tag kontanthjælpen fra bandemedlemmer

Radio24syv kunne i september fortælle, at over 60 procent af landets bandemedlemmer sidste år modtog kontanthjælp.

Af Erik Fisker

Radio24syv kunne i september fortælle, at over 60 procent af landets bandemedlemmer sidste år modtog kontanthjælp.

Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) bruger ord som skandale og vanvittigt, og han mener ikke, at beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i København har gjort nogen særlig indsats. – Den nu forhenværende beskæftigelses- og integrationsborgmester fra Radikale Venstre har i årevis sendt københavnernes skattepenge direkte ned i bandemedlemmernes lommer.

På den måde har de haft frit spil til at skyde i gaderne på offentlig forsørgelse, siger Carl Christian Ebbesen, og tilføjer at bandemedlemmerne skal have inddraget deres kontanthjælp.