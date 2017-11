En fantastisk rejse

Brønshøj Kirkes Pigekor på Brooklyn Bridge i New York. Foto: Martin Seier Pedersen

Pigekoret ved Brønshøj Kirke havde en helt fantastisk tur i efterårsferien til Toronto og New York

Af Erik Fisker

Igennem to år har Brønshøj Kirkes Pigekor og en stor kreds af frivillige forældre arbejdet på at koret skulle på koncertturné til Toronto og New York. Ved fælles hjælp og en stor indsats fra alle lykkedes det dels at få økonomien og dels hele programmet med koncerter, turistoplevelser og alt det andet til at gå op i en højere enhed.

– Der er mange der har hjulpet og støttet koret, en stor tak til alle for stor lokal opbakning og for økonomisk opbakning en stor tak til denne turs største sponsor nemlig Toyota-Fonden. Koret havde en helt fantastisk tur med store oplevelser, siger korleder Bente Kiil Toftegaard.

Sara, Eva, Ella, Miamaja, Klara, Katinka, Martha, Anna og Ida fra Pigekoret har bidraget til dette rejsebrev til Brønshøj-Husum Avis:

Det var som taget fra en film

Intenst. Sådan ville jeg beskrive byen bedst. Gaderne er fyldte med vidt forskellige individer, der hver især udstråler et ego. Alt er anderledes, alting er altid nyt og det bliver aldrig kedeligt at færdes i en by som New York.

Som en nysgerrig person, får man hurtigt ondt i nakken af at vandre i den uendelige by. Men det er fascinerende, for i de bygninger befinder nogle af verdens mest succesfulde firmaer og arbejdsdygtige mennesker sig. Vi synger for BIG, en gruppe hårdtarbejdende mennesker. Tænk, vi er så heldige!

Vi går ned til Macys- W 34 St. Så nemt er det. På 6th Av. Vi bestemmer os for at tage til Times Square. Det sted i verden hvor jeg pludselig føler mig så lille, og rummelig på samme tid. Vi farer rundt, for vi er sent på den. Og på den måde føles det endnu vildere. Man flyver afsted i farverne, de blændende lys, stemmerne, larmen. Det hele er så overvældende, at jeg indser at mit hjerte banker af glæde. For se engang; vi er i New York!

Vejret er perfekt. En af de dejligste sensomre man kan opleve. Og selvom vi er trætte og udmattede, er der intet der kan stoppe os fra en lille sang. Æbler lyser rødt på træernes grene…

Besøg på High schools

På rejsen var vi på besøg på 3 high schools i USA og Canada, som alle var overraskende forskellige og det var 3 meget forskellige oplevelser.

Første gang var i Canada og var en hvad jeg ville kalde en meget stolt high school og meget pæn. Det var en ny international skole. Vi skulle synge nede i en kælder og mens vi varmede lidt op fandt én af de ansatte spontant ca. 30 elever der kom og hørte koncerten.

Nogle virkede meget glade og nysgerrige og andre virkede som om de egentligt ikke gad være der. Vi sang nogle klassiske sange og man kunne se at mange af de voksne havde store smil på eller var lige ved at græde, mens teenagerne ikke virkede så begejstrede. Men da vi så sang vores rytmiske afdeling fik selv de sureste af teenagerne et lille smil på.

Det er så rart at vi kan nå ud til så mange forskellige mennesker! Nogle af dem fandt endda deres telefoner frem for at filme os! Til sidst stod kun nogle få voksne tilbage, men en af dem syntes det lød så godt at vi endte med at give ham et ekstra nummer kun til ham, og jeg har sjældent set nogen så glad før. Man føler virkelig at man giver noget til andre!

Anden gang var vi på en high school, der lå lidt nord for New York. Vi varmede hurtigt op og folk begyndte allerede at komme ind. Salen blev selvfølgelig langt fra op fyldt op, men der kom vel en 40-50 elever og lærere. Vi fik sunget en god koncert og på nogle af sangene sang publikum med.

Ud over det er Katinka megasej og har under hver koncert stillet sig op og fortalt om koret. Efter koncerten havde jeg en lang snak med en ældre dame, som sagde, at hun havde nydt hvert eneste sekund af koncerten. Man bliver så glad indeni.

Den tredje high school lå midt på Manhattan, og her skulle vi mødes med koret på skolen og synge sammen med dem. De var super søde og imødekommende!! Og jeg faldt hurtigt i snak med en af dem, som forklarede omkring koret og spurgte ind til os. Det var helt sindssygt sjovt at lave opvarmning med dem og alle de øvelser, som vi har lavet i vores kor i årevis, kendte de overhovedet ikke og kludrede rundt i dem.

Power-shopping

Når man rejser til New York, er det særligt én ting, der selvfølgelig altid skal være masser af tid til, nemlig shopping. Heldigvis var der flere dage lagt tid af til både outlets, genbrug og mærkevare-butikker. De 5 timer i et kæmpe outlet nord for New York forsvandt hurtigt, og enhver fri stund i centrum blev brugt på at jagte diverse butikker, vi nøje havde indtegnet på et kort, så shoppetiden blev brugt optimalt.

Jeg ved ikke om jeg taler for mig selv, men ved hjemrejsen var halvdelen af kufferten fyldt med nyt tøj og bankkontoen tømt.

Gospel gudstjeneste på Manhattan

Om søndagen medvirkede vi ved to gudstjenester i Middle Church på Manhattan. Vi sang sammen med deres gospelkor for voksne og derudover sang vi også to sange alene.

Jeg har aldrig set en mand, der levede i musikken så meget, som deres korleder gjorde. Han sang med og musikken var en boble omkring ham, og han var musikken. Det var helt fantastisk at opleve.

Når koret sang var de helt sig selv. De havde et fællesskab, som man kunne mærke helt nede på bænken, og vi var flere der efter den dag synes at vi burde synge mange flere rytmiske sange, og at vi burde bevæge os mere på scenen.

Ikke nok med at de var glade, lige meget hvad så sang de også rigtig godt og de havde nogle solister der løftede sangene til et højere niveau. Dét at høre dem synge blev til mere end et kor der synger nogle sange, det var en helt følelsesmæssig oplevelse.

Efter vi havde sunget sammen med koret rejste alle sig op, og så gik vi rundt og krammede hinanden. Folk ønskede hinanden fred og derefter fortsatte gudstjenesten hvor en præst klædt i røde laksko og farverig jakke fortalte om fred, og at vi bør elske hinanden.

Det at synge koncerter

Det at synge koncerter, er noget nyt hver gang man synger koncert. Det giver glæder, til både publikum og sangere. Publikum bliver glade. Især når der kommer en af de sange, som de rigtig godt kan lide, eller når sangen minder dem om noget godt. Som sanger er det fedt at se folks reaktioner, når de hører det kor man er en del af.

Det er noget helt specielt at synge koncerter. At vise folk, hvad man har gået og arbejdet på i flere uger, måske måneder? er noget fantastisk, synes jeg.

Pop-up koncerter

Når vi er på korture, sker det ofte at Bente (vores dirigent) beder os om at synge, når vi er forskellige steder. Også da vi var i New York. Vi sang bl.a. i flyvemaskinen, i toget og på gaden. Nogle gange kan det godt være lidt mærkeligt, og virke lidt grænseoverskridende, især de første gange, men så vænner man sig lidt mere til det.

Det er ikke altid vi bliver super glade, når Bente beder os om at synge midt i det hele. Man kan godt blive lidt bange for at folk ikke kan lide det vi synger og sender os væk, men for det meste er folk rigtig søde og vil gerne lytte til os. En af de mest grænseoverskridende steder, var da vi sang I et center som hed World Trade centeret. Det lød godt, fordi det var et stort rum, men det var også ret uhyggeligt, fordi der var nogle sikkerhedsvagter som vi troede ville smide os ud.

Det sociale fællesskab på en koncertturné

Turen har styrket vores fællesskab rigtig godt. Også på tværs af alder. Det er vigtigt for at vi kan synge godt sammen. Når vi på en kortur og er sammen hele tiden, lærer vi hinanden meget bedre at kende. Jeg har snakket med mange flere fra koret, end jeg plejer hjemme til korprøverne.

På denne tur har vi haft god tid til at snakke med hinanden i fly, bus, tog og under vores gåture rundt omkring i New York. Vi har hjulpet hinanden, når der har været brug for det. Fx. hvis nogen har haft brug for nærvær, forståelse, et lille smil eller noget helt fjerde.

Ture som denne skaber venskaber. Der har været gode snakke, krammere, sjove stunder og gode grin.