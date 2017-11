En ualmindelig bibliotekar

Betian Falsing - ny børnebibliotekar i Tingbjerg. Foto: Presse

I et klasselokale på Tingbjerg Skole står en kvinde i farvestrålende tøj og læser højt fra en børnebog. Det er Tingbjergs nye børnebibliotekar og hun har en mission - hun vil vække børnenes læselyst

Af Erik Fisker

Betina Falsing er ikke en helt almindelig folkebibliotekar, hun har nemlig både en master i børnelitteratur og er nyudannet master i børne- og ungdomskultur. – Især gruppen 0-18 år interesser mig meget, og jeg går helt utrolig meget op i børne- og ungdomsbøger. Den sidste bog, jeg har købt til mig selv, er en billedbog, fortæller Betina Falsing, som kommer fra en mangeårig ansættelse på Greve Bibliotek.

I det nye Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus skal Betina være tovholder på skolebibliotekssamarbejdet, udvikle børne- og ungdomsbiblioteket og stå for børnearrangementer.

Booktalks giver læselyst

Én af Betina Falsings metoder til at få børnene til at læse mere og give dem lysten til at læse, er booktalks. Booktalks handler om at tage på besøg hos skoleklasser og inspirere børnene ved at vise dem, hvor mange forskellige læseoplevelser de kan få.

– Som bibliotekar har jeg fokus på oplevelser, der kan give børnene læselyst. Jeg vil gerne sætte fantasien i gang hos børnene og samtidigt få dem til at tænke kritisk og skabe refleksioner, fortæller Betina Falsing.

Børnenes ambassadør

Betina Falsing vil ikke være folkebibliotekaren med den løftede pegefinger, der siger til børnene: ”du skal læse bøger”. Hun kommer i stedet med en anden tilgang til børnene og vil hellere vide hvem børnene er, og hvad de gerne vil have.

– Jeg ser mere mig selv som børnenes ambassadør, der taler børnenes sag. Jeg vil gerne forstå barnet og dets handlemønstre – netop for at finde frem til hvad der kan fange barnets interesse, siger Betina Falsing.

I sin tid på Greve Bibliotek har hun udviklet og sat sit fingeraftryk på børneområdet. Hun har været en af hovedpersonerne i etableringen af obligatoriske forløb henvendt til skolerne som en del af samarbejdet mellem skolerne og kulturinstitutionerne.

Klar til Tingbjerg

Da Betina Falsing blev ansat i efteråret i år hoppede hun på cyklen med cykelkurven proppet med bøger og besøgte alle Tingbjergs 10 dagsinstitutioner. Hun læste højt af nogle af de bedste højtlæsningsbøger og fik sagt hej til alle børnene og pædagogerne.

Når Tingbjerg Bibliotek åbner i nye flotte rammer i kulturhuset ved siden af Tingbjerg Skole, vil Tingbjergs børn og unge kunne møde Betina Falsing, som vil hjælpe dem til at finde den helt rigtige bog, få inspiration til nye spændende bøger eller hjælp til informationssøgning.

Når Betina ikke bruger tid sammen med sine tre sønner på 15, 21 og 24 år, er hun et engageret bestyrelsesmedlem i Selskabet for Børnelitteratur i Danmark. Her bliver hun ofte brugt i rollen som foredragsholder og ordstyrer til arrangementer om børnelitteratur.

Hun er også stor fantasy-fan og tager meget gerne til fantasy-festivaler. Derfor har hun en plan om at starte en fantasy-læseklub for unge både fra Tingbjerg, Husum og Brønshøj.