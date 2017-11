Forening for seniorbofællesskaber

Elsebeth Thorlak, formand for ”Mosefundet”. Foto: kt

En lokal forening vil arbejde for, at der i bydelen kommer bofællesskaber for seniorer

Af Erik Fisker

Efter initiativ fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg er der blevet oprettet en forening, der vil arbejde for, at der bliver mulighed for at der kan etableres bofællesskaber for de lidt ældre. Foreningen har fået navnet ”Mosefundet”. Bestyrelsen er for øjeblikket i fuld gang med at etablere sig som en forening. På den stiftende generalforsamlingen blev et årligt kontingent på 150 kr. pr. person vedtaget, og til bestyrelsen blev valgt Elsebeth Thorlak som formand, Annette Erler som næstformand, Anne Vibeke Kirkemann som kasserer og Lise Nielsen som sekretær.

– Vi mødte op til Brønshøj-Husum Lokaludvalgs seneste møde for at orientere om foreningens stiftelse og for at opfordre Lokaludvalget til fortsat at være aktive vedr. etablering af seniorbofællesskaber i Brønshøj-Husum. Vi tilkendegav også, at vi gerne vil have et aktivt samarbejde med Lokaludvalget fremover, siger Elsebeth Thorlak.

Næste medlemsmøde i Mosefundet afholdes tirsdag den 28. november, kl. 17-19 i EnergiCenter Voldparken, lokale 204. Mødet er for alle interesserede.

– Vi skal fortsætte debatten om hvilke værdier vi vil prioritere i et bofællesskab og (forhåbentlig) høre lidt mere om hvad der sker med de skitserede renoveringer og byggerier i Tingbjerg, siger Elsebeth Thorlak.

Tvivl om mulighederne i Tingbjerg

– Vi er orienteret om, at det ser ud til, at kommunen ikke ønsker, at der skal bygges flere almennyttige boliger i Tingbjerg, men man ønsker private byggerier. Hvad det konkret kan komme til at betyde for etablering af seniorbofællesskab(er) i Tingbjerg, er der ikke nogen der pt. kan fortælles os. I Københavns Kommune er der meget få seniorbofællesskaber i forhold til kommunens størrelse og beboerantal. I forhold til andre kommuner, så er der meget lille fokus på området og derfor vil en af Mosefundets arbejdsområder være fokuseret på det, fortsætter Elsebeth Thorlak.

– Københavns Kommune er således heller ikke aktiv i forhold til at orientere om muligheder og tilbyde hjælp til interesserede, tilføjer hun.

Elsebeth Thorlak bor selv til leje i den engelske villaby i Brønshøj.

– Jeg bor dejligt, men jag har nået den alder, hvor man skal finde ud af, hvad man skal, og jeg ser en god mulighed i at søge fællesskab med andre, siger hun, og tilføjer at de fleste af de 40-50 personer, der har vist interesse, i forvejen bor i Brønshøj-Husum.

Henvendelser til Mosefundet kan ske på mail til mosefundet.info@gmail.com.